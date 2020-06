No Brasil, Ricardo Pereira tem aproveitado esta fase de isolamento social para fazer diretos no Instagram com alguns colegas. Esta terça-feira, 2 de junho, foi dia de falar com a colega e amiga Cláudia Vieira.

Além de abordarem o momento que o mundo atravessa com a pandemia da Covid-19, as filhas da atriz, Maria e Caetana, não ficaram fora deste direto, pois foi um dos temas de conversa entre os artistas.

Cláudia foi mãe pela primeira vez, da pequena Maria, há cerca de dez anos, fruto da relação terminada com Pedro Teixeira. No final do ano passado, aos 41 anos, a atriz deu as boas-vindas às segunda menina, Caetana, fruto da relação com João Alves.

"É descobrir um recém-nascido de uma forma tão diferente do que foi há dez anos. Há dez anos, quando engravidei da Maria, estava a ter o primeiro contacto com a apresentação, a fazer o 'Ídolos', e foi tudo uma novidade. Não só estar grávida pela primeira vez, como estar a conduzir um programa pela primeira vez. Baralhei tudo. Estava num estado de plenitude maravilhoso, mas muito intenso", recordou, mostrando-se 'babada' com as suas meninas.

"Fico embevecida a ver a cumplicidade delas enquanto irmãs", destacou mais à frente. No entanto, não deixou de confessar que "hesitou" na decisão de ter um 2.º filho.

"Estava a hesitar [com] medo... Fiquei tão feliz comigo também por ter dado esse passo [ter outro filho]", acrescentou, explicando que não demorou muito tempo a engravidar.

"Eu hesitei em tomar a decisão de ter um segundo filho, mas quando ficámos à vontade, a coisa deu-se muito rápido", reforçou.

