Não faltaram a Cláudia Vieira no dia de ontem, segunda-feira, 1 de junho, motivos para celebrar. Além de festejar o Dia Mundial da Criança com as suas duas filhas, a atriz comemorou ainda o facto de a mais nova das meninas, a bebé Caetana, completar os seus primeiros seis meses de vida.

"Ontem foi Dia da Criança e também foi dia da nossa baby fazer seis meses que entrou nas nossas vidas. Passa tudo tão rápido... Feliz", declarou a mamã babada na legenda de um registo (que pode ver na galeria) onde surge junto da filha Maria, de 10 anos, fruto da relação com Pedro Teixeira, e da bebé Caetana, resultado do seu atual namoro com João Alves.

Não deixando a data passar em branco, o Fama Ao Minuto reuniu as 15 fotografias mais apaixonantes da bebé de Cláudia Vieira. Uma forma original de assinalar os seus seis meses de vida. Veja a galeria.

