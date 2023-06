Cláudia Raia resolveu assinalar os primeiros quatro meses de vida do terceiro filho, o bebé Luca, de forma única. A atriz organizou um arraial no qual juntou familiares e amigos próximos.

"Arraiá de 4 meses de vida do Bililico, nosso amor", declarou na rede social Instagram, ao revelar a decoração pensada ao detalhe para a ocasião.

Luca é fruto da relação de longa data com Jarbas Homem de Mello. A atriz, de 56 anos, é ainda mãe de Enzo e Sophia Celulari. Os dois jovens adultos, de 26 e 20 anos, respetivamente, nasceram do antigo casamento da famosa atriz brasileira com Edson Celulari.

