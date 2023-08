Este domingo, dia 13, comemorou-se o Dia do Pai no Brasil e Cláudia Raia, que foi mãe pela terceira vez há seis meses, usou as redes sociais para fazer uma partilha muito especial.

A atriz, de 56 anos, usou a sua conta no Instagram para publicar um vídeo onde o pequeno Luca, muito sorridente, aparece vestido de Super-Homem.

"Papai, você é meu Super Homem de Mello, te amo, feliz dia dos pais", pode ler-se, uma referência feita ao nome do pai do bebé, o empresário Jarbas Homem de Mello, que deixou um comentário na publicação.

"Ah, meu Deus! O melhor presente da vida inteira é você, meu filho!", escreveu, deixando ainda vários emojis de coração.

