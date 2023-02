Cláudia Raia vive uma fase única depois de ter sido mãe pela terceira vez aos 56 anos. O bebé Luca nasceu no dia 11 de fevereiro e já foi destacado na página de Instagram da atriz mais do que uma vez.

Ainda esta segunda-feira, em casa com o bebé, Cláudia Raia não resistiu em partilhar nas stories da sua página de Instagram uma carinhosa fotografia do menino.

"Sorriso de quem é sempre feliz", escreveu a mamã junto da imagem.

De recordar que o menino é fruto do casamento de Cláudia Raia com Jarbas Homem de Mello. A atriz é ainda mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e de Sophia Raia, de 20, do casamento terminado com Edson Celulari.

© Instagram_claudiaraia

