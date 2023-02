Cláudia Raia, de 56 anos, regressou a casa esta quarta-feira, 15 de fevereiro, quatro dias depois de ter dado à luz o seu terceiro filho, Luca.

"Dia de voltar para casa com os amores da minha vida. Não tenho palavras para descrever a emoção de gerar uma vida, o amor por um filho é algo realmente divino e único", declarou a atriz brasileira na legenda de um conjunto de fotografias que registaram o momento do regresso.

Por fim, Cláudia quis ainda agradecer todas as "mensagens de carinho" que tem vindo a receber.

Luca nasce fruto do casamento da artista brasileira com Jarbas Homem de Mello. O menino junta-se a Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 20, ambos frutos de um anterior relacionamento com Edson Celulari.

