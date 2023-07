A festa faz-se em casa de Cláudia Raia a cada mês de vida do bebé Luca, filho mais novo da atriz, que nasceu em fevereiro deste ano.

Indiferente a críticas, a celebridade brasileira organiza celebrações temáticas todos os meses e partilha com os seguidores o resultado final.

Para celebrar os cinco meses de vida de Luca o tema escolhido foram carros.

"Meu menininho fez cinco meses de vida! Parabéns, Bililico, mamãe, papai e seus irmãos te amam muito", declarou na rede social Instagram, onde mostrou as imagens que marcaram a festa.

Luca é fruto da relação de longa data com Jarbas Homem de Mello. A atriz, de 56 anos, é ainda mãe de Enzo e Sophia Celulari. Os dois jovens adultos, de 26 e 20 anos, respetivamente, nasceram do antigo casamento da famosa atriz brasileira com Edson Celulari.

Eis abaixo os registos:

