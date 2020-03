Dado o estado de alerta em que Portugal se encontra, Cláudia Raia que se encontrava por terras lusas há várias semanas a propósito do seu espetáculo 'ConSerto Para Dois', viu-se obrigada a cancelar as próximas atuações. Por essa razão, despede-se do nosso país e prepara-se agora para voltar ao Brasil.

"É com muita saudade que nos despedimos das terras portuguesas, fica aqui nosso carinho e sentimento de dever cumprido! Por motivos de segurança, o ministério da saúde do Governo Português anunciou o cancelamento de eventos públicos. Com isso, voltamos ao Brasil com o nosso #ConsertoParaDois. Agradecemos imensamente o carinho de todos vocês e não vemos a hora de poder voltar pra sentir essa energia linda de cada coração português! Até logo lusitanos", escreveu nas suas redes sociais.

