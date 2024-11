Cláudia Nayara e o noivo, Bruno Andrade, estão a poucos dias de oficializarem a relação. A revelação foi feita em direto no programa 'Júlia'.

"Vamos casar-nos no dia 4 de dezembro", contou a cantora, explicando que este é um dia especial.

No dia 4 de dezembro deste ano completam-se seis anos desde o dia em que, aos sete meses de gestação, Cláudia teve de fazer um aborto devido a complicações com a bebé que esperava. Samanta era filha da artista e do atual noivo.

Quanto ao casamento, o casal promete "uma coisa muito simples".

