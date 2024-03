Cláudia Nayara deixou os admiradores preocupados com uma mensagem que partilhou nas redes sociais no passado fim de semana, na qual dizia que "tinha chegado ao seu limite". "Hoje de coração vos digo: não aguento mais! Um somente obrigada!", referiu na altura no Instagram.

Entretanto, a agente da artista partilhou um comunicado em que destacava: "A cantora sofreu recentemente alterações na sua vida pessoal que, inesperadamente, lhe causaram uma angústia significativa que, por sua vez, conduziram a alterações no seu pensamento e nas suas emoções, que determinaram um comportamento depressivo persistente".

A artista, note-se, terminou o seu noivado, facto que a deixou em baixo.

Hoje, 28 de março, Cláudia Nayara regressou ao Instagram desde o sucedido, revelando-se mais esperançosa no futuro.

"Foi assim que me senti... Como um armário vazio. Tudo parecia doloroso, sem sentido, mas aos poucos vejo a luz que a janela da minha nova casa reflete e entendo que a minha história merece um final feliz. Obrigada pelo carinho de todos", escreveu numa partilha.

Leia Também: Comunicado sobre Cláudia Nayara: "Encontra-se bem, a ser acompanhada"

__

Serviços telefónicos de apoio emocional e prevenção ao suicídio em Portugal: (ou) Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535