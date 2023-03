Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz contactaram Cláudia Nayara após as notícias de rusga da GNR. Depois de ter quebrado o silêncio no Facebook, a artista voltou a manifestar-se, desta vez em direto, mas as reações a este momento não foram as melhores.

No Instagram foi destacado um pequeno vídeo de quando Cláudia Nayara estava ao telefone no programa. "Cláudia Nayara esclareceu em direto, pela primeira vez, toda a polémica sobre a rusga de que alegadamente foi vítima", explicaram na legenda.

Após a publicação, foram muitos os comentários feitos com críticas a Nayara e ao programa.

"Ainda perdem tempo com isto... Só acredita quem quer", disse um internauta. "Até parece que a TVI precisa deste tipo de pessoas para ter audiência. Poupem-me. Era só luxo que esta senhora mostrava nas redes sociais", escreveu outro. "Não sabe que contrafação é crime? Que piada", pode ainda ler-se entre as muitas reações.

