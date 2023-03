Depois das várias notícias que diziam que Cláudia Nayara era arguida num processo que envolve contrafação de marcas de luxo, a mesma decidiu quebrar o silêncio e esclarecer toda a situação.

Numa publicação que fez na página de Facebook da sua loja, 'Store Blessed', começou por dizer: "Olá. Como é de conhecimento público, porque se tornou machete em todo o lado, fui vítima de uma rusga. Nunca escondi que vendia 'réplicas originais', e todas as que me seguem sabem disso. No entanto, nunca roubei, não matei, nem obriguei ninguém a comprar".

"Nem tudo o que se escreveu corresponde à realidade, e é por isso que vos venho dar uma palavra. Eu dou a cara! A notícia de contrafação é verdade. A notícia de dinheiro escrito é mentira. Fuga ao fisco: Serei eu e a maior parte da população, ponto final. Ninguém se venha fazer santo e santa para este texto", esclareceu.

"Dizer também que nada adianta que partilhem notícias sobre mim nos vossos perfis. Fazem no porquê?! Para se rirem do que aconteceu?! Lucram alguma coisa?! Não, pois não?! Então, respeitem-me. É só isto que peço. Obrigada", destacou depois.

Antes de terminar, frisou que "está viva e não presa". "Sim, foi denúncia, não se esqueçam que o 'karma' existe. Obrigada e irei continuar com o meu trabalho!!! Com dignidade. Bom dia", terminou.



© Instagram_claudianayara.oficial

De recordar que além das vendas que fazia nas redes sociais, Cláudia Nayara foi algumas vezes a canais da televisão portuguesa cantar, tendo sido vencedora do 'Bravo Bravíssimo' em 2001. Um dos seus temas mais conhecidos é o 'Fala Pra Mim'.