Cláudia Lopes foi convidada de Manuel Luís Goucha, na manhã desta terça-feira, dia 26, para uma conversa que marca o seu regresso à estação de Queluz.

A jornalista desportiva integrou a equipa do 'MaisFutebol' durante uma década e saiu da TVI há cerca de um ano para trabalhar no departamento de comunicação do Sporting.

"Foi uma decisão solitária, embora sempre em conjunto com o meu marido. Quando fazemos uma coisa durante muito tempo, precisamos de sair do nosso aquário. Precisava de provar a mim própria que conseguia. Foi estar do outro lado da cortina", afirmou.

Depois de vários meses em suspenso devido à pandemia da Covid-19, o universo do futebol retoma à normalidade e, com isto, a jornalista regressa também ao programa que a popularizou na TVI24, o 'MaisFutebol', para junto da equipa que considera uma família.

