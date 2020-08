O padrão tie dye é uma das grandes tendências de 2020 e Cláudia Borges mostrou estar rendida à moda.

Na manhã desta terça-feira, dia 4, partilhou com os seguidores o look escolhido para a aparição no programa 'Alô Portugal', da SIC, e mostrou que elegeu umas calças neste padrão, em tons de vermelho e roxo.

A combinar, uma t-shirt branca básica e stilettos nude.

Também é fã desta tendência? Confira abaixo e diga-nos se aprova o visual.

