As aulas terminaram, esta sexta-feira, 26 de junho, momento que Cláudia Borges fez questão de destacar na sua página de Instagram, onde assinalou o facto do filho mais velho, Rodrigo, ter conseguido completar o quarto ano de escolaridade.

Uma conquista que chega no meio da pandemia da Covid-19. "Podia ser uma foto a sair da escola, mas é uma foto a sair do quarto, onde teve aulas nos últimos meses! São as adversidades da vida... e aqui estaremos para lhe explicar que fazem parte do caminho! É saber viver, e dar a volta", escreveu a apresentadora da SIC na legenda de uma fotografia do menino.

Recorde-se que Cláudia Borges e o companheiro, Samuel Fotuna, são ainda pais da pequena Carolina.

Leia Também: Cláudia Borges lança coleção de óculos em nome próprio