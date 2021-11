Cláudia Borges termina a semana com motivos para festejar. Há precisamente 11 anos deu as boas-vindas à maternidade com a chegada do filho, Rodrigo.

"12.11.10, 12h36 nasceu o nosso primeiro pequeno grande amor!! Parabéns pelos teus 11 anos, pequenino", escreveu na legenda de uma foto do filho, que partilhou nas redes sociais.

Rodrigo foi o primeiro filho da apresentadora da SIC e de Samuel Fortuna. Em novembro de 2017 nasceu a pequena Carolina.

