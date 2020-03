Depois de uma semana em casa de quarentena, Clara de Sousa voltou esta segunda-feira ao trabalho na redação da SIC. Porém, a jornalista não deixou de lado os cuidados que podem evitar a propagação da Covid-19.

"De regresso ao trabalho depois da quarentena", escreveu Clara de Sousa na legenda de uma fotografia onde mostra a sua secretaria com um kit de luvas descartáveis, álcool e gel desinfetante. Também o teclado do computador foi protegido com papel celofane. Medidas que a fizeram regressar com mais segurança à apresentação do 'Jornal das Noite'.

