Clara de Sousa encontra-se em casa respeitando o tempo de quarentena aconselhado pelo governo. Mais descontraída que nunca, a jornalista da SIC surgiu numa publicação que fez na sua conta de Instagram, na qual surge muito bem acompanhada pela filha.

De óculos, sem maquilhagem e sorridente, a pivot dá um exemplo de uma atividade que se pode desenvolver em casa, durante estes dias.

"Mãe e filha entretidas com bricolage a fazer um trabalho que no 'meu tempo' fazíamos na disciplina de trabalhos manuais no preparatório. Diz-me a minha filha que nunca fez. Então 'bora' lá!", afirmou.

Ora veja:

