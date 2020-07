Depois de Cristina Ferreira e do jornalista Pedro Mourinho anunciarem a saída da SIC para se mudarem para a TVI, Clara de Sousa foi mencionada como o próximo nome a fazer a troca. Rumores que o diretor-geral da estação de Queluz, Nuno Santos, fez questão de tirar a limpo através de um comunicado.

"Quando em 2000 (20 anos!!) criámos a SIC Notícias, a Clara de Sousa foi uma das primeiras pessoas que eu e o Emídio Rangel convidámos. Sem modéstia foi uma boa decisão, como se tem visto. A Clara é uma grande pivot que todos admiramos, uma jornalista sólida, uma excelente pessoa e uma querida amiga. Sucede que desta vez a história não se repete", afirmou.

E sublinhou: "A TVI nunca desafiou a Clara, tal nunca esteve no nosso horizonte. Diferentes tempos, diferentes vontades, numa estratégia onde o futuro é o foco. A TVI, como se verá nos próximos dias e depois nos próximos meses, terá figuras femininas com relevo na organização e no ecrã".

Leia Também: A mensagem de Nuno Santos após mudança de Cristina Ferreira para a TVI