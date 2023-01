Os membros do clã Kardashian-Jenner estão preocupados e confusos com o casamento repentino e em segredo de Kanye West com a arquiteta Bianca Censori, revelou uma fonte ao Page Six.

Uma das grandes preocupações prende-se com a relação que Bianca terá com os filhos de Kanye e Kim. "A família ainda não começou a levar a sério o casamento. Não sabem o que é", revelou a fonte.

Recorde-se que, conforme foi noticiado na imprensa internacional, o rapper, de 45 anos, deu o nó com Censori, de 27 anos, numa cerimónia íntima que aconteceu em Beverly Hills, Califórnia.

"Elas não sabem se isto é uma estratégia de relações públicas. Estão à espera para ver se ele assina os documentos. Estão nervosos, porque a ser verdade então ela fará parte da vida das crianças", completa a fonte em questão.

Recorde-se que Kim Kardashian e Kanye West separaram-se em fevereiro de 2021. Em comum são pais de quatro crianças - North, Chicago, Pslam e Saint.

