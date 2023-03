Os fãs de Liam Payne, um dos membros dos One Direction, não conseguiram ficar indiferentes ao visual do artista para a antestreia do documentário 'All of Those Voices', em Londres.

Vários admiradores do músico notaram que o seu rosto estava visivelmente diferente, com destaque para o queixo, mais alongado, e para as maçãs do rosto, claramente mais definidas.

Desde logo começaram a ser levantadas suspeitas de que Payne terá recorrido às maravilhas da cirurgia estética.

Comparando retratos de 2021 e de agora é possível perceber as diferenças...

Na primeira fotografia, Liam Payne em 2021, e na segunda, o artista em 2023.© Getty Images

Leia Também: Maldição? Artistas que morreram aos 27 anos