Brooklyn Beckham e Nicola Peltz são oficialmente marido e mulher. Como já tinha sido avançado na imprensa, o casal subiu ao altar este sábado, 9 de abril, numa cerimónia judaica em homenagem aos antepassados da atriz.

O enlace aconteceu na casa de família da atriz, em Miami, e contou com várias celebridades - como Mel C, as tenistas Serena e Venus Williams, Marc Anthony, Jordana Brewster, Gordon Ramsay e Eva Longoria.

Apesar do núcleo familiar e de amigos do casal se manter discreto nas redes sociais, não tendo sido ainda divulgadas quaisquer imagens, Brooklyn e Nicola não conseguiram evitar que o casamento ganhasse destaque nas redes sociais. O Daily Mail publicou fotografias da boda e estas rapidamente começaram a circular no Twitter.

Veja abaixo aqueles que são os primeiros registos conhecidos de Brooklyn, o primogénito do casal Beckham.

