Sem dúvida que uma das imagens de marca de Kim Kardashian são as suas curvas. A estrela tem dado muito que falar ao longo dos últimos anos com a sua silhueta, sobretudo no que diz respeito ao contraste da sua cintura com o rabiosque.

Ora, a publicação que aqui destacamos é um claro exemplo disto.

Esta terça-feira, 27 de fevereiro, Kim deixou os seguidores do Instagram em 'choque' ao posar com um espartilho branco da marca Mugler.

A sua cintura 'impossível' não passou despercebida, com vários internautas a destacar esta característica física.

Ora veja:

