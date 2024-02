É o sonho de milhões de jovens em todo o mundo, mas não está a ao alcance de todos eles.

Saint, um dos filhos de Kim Kardashian e Kanye West, teve a sorte de poder acompanhar Lionel Messi na entrada em campo na última partida do Inter Miami, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro.

O jovem, de apenas oito anos, deixou a modelo plena de orgulho. Nas redes sociais, Kim partilhou este momento especial e disse: "Ele está a viver um sonho!".

O jogo, no entanto, acabou empatado a uma bola, com Messi a marcar o golo do Inter Miami já em cima do apito final.