O 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 28 de dezembro, foi palco de um insólito momento que envolveu Cinha Jardim.

A comentadora falava acerca da sua vida amorosa quando foi questionada por Cristina Ferreira sobre se ainda mantinha contacto com William Hasselberg, com quem namorou durante seis anos.

"E o americano, nunca mais falaste com ele?", perguntou Cristina, com Cinha a responder: "O americano morreu. Ele veio cá passar 15 dias antes de… já estava mesmo no fim da vida".

Cinha Jardim explicou que o antigo companheiro estava bem quando os dois se separaram, tendo sido posteriormente diagnosticado com um cancro. "Quando estava no fim, foi muito querido, porque ao fim de sete ou oito anos veio cá passar os últimos 12 dias da vida dele", acrescentou a socialite.

Em jeito de conclusão, a comentadora deixou vários elogios ao ex-namorado. "Tive uma vida fantástica. Ele era uma pessoa extraordinária. Não é porque já cá não está, porque outros também já foram, mas não é porque morreram que passaram a ser uns santos. Ele foi uma pessoa fantástica, divertimo-nos muito. Este Natal, passámos em casa da Pimpinha com o filho dele. Mantivemos esta amizade", confessou.

