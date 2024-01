Sempre atenta ao que acontece no 'Big Brother', Cinha Jardim não podia ter ficado mais feliz com o desfecho da mais recente edição, com Francisco Monteiro a sagrar-se o grande vencedor.

"Muitos parabéns, Zaza! Sem margem de dúvida o justo vencedor deste BIG BROTHER!", começa por dizer numa partilha no Instagram.

"Admirei-te sempre pela tua coerência e pela inteligência como conduziste o jogo! Foste corajoso, fiel a quem te compreendeu e nunca saíste do teu registo! Reuniste desde o começo todas as características de um jogador vencedor que admiro e defendo enquanto comentadora do Big Brother!", sublinha.

"Foste a minha aposta! E venceste! Estou muito orgulhosa de ti! Com a tua vitória acabaste por dar razão à minha total defesa!", termina.

