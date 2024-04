Na rubrica 'Conversas de Café' desta quinta-feira, 4 de abril, um dos assuntos comentados foram as declarações de Sara Norte, que revelou que preferia ter relações sexuais de... luzes acesas.

A conversa com Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero deu origem a muitas gargalhadas que se ouviram no estúdio do 'Dois às 10'.

Nesta ocasião, inclusive, Cinha revelou uma curiosidade sobre a sua vida íntima, ainda do tempo em que era casada com o empresário Raúl Leitão, pai de Pimpinha e Isaurinha Jardim, suas filhas.

"Eu tenho a [foto da] minha avó Isaura na minha mesinha de cabeceira. Não posso... Fartava-me de rir e muitas vezes até fazia de propósito e punha ali a minha avó, porque sabia que havia um grande corte [na relação íntima]", notou a socialite, entre risos.

Recorde-se que Raúl Leitão morreu no final dos anos 1990, ao 57 anos, vítima de cancro.

Leia Também: Cinha Jardim foi contra a vontade da filha e mostrou neto aos jornalistas