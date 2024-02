Como avó 'babada' que é, Cinha Jardim tem imenso orgulho dos netos querendo, por isso, mostrá-los ao mundo. A mesma perspetiva não têm as filhas, que sempre quiseram resguardar as crianças da exposição pública.

A comentadora falou precisamente deste assunto no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira.

O tema surgiu a propósito de uma antiga discórdia entre a rainha Letizia e Sofía de Espanha, quando a monarca tentou impedir a sogra de tirar fotografias com as filhas nas celebrações da Páscoa, em Palma de Maiorca, corria o ano de 2018.

"Eu fiz exatamente o mesmo com as minhas filhas!", notou Cinha, depois de Cristina notar que as avós nunca respeitam a vontade dos filhos.

"Até no batizado, a Pimpinha [avisou]: 'não se tiram fotografias'. Não? Enquanto estavam lá entretidos com papéis peguei no bebé, fui cá fora com os jornalista todos: 'Pois tomem a criança!'", relata, deixando todos em estúdio a rir às gargalhadas.

Recorde-se que Cinha é mãe de Pimpinha e Isaurinha.

