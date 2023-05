Cinha Jardim deixou fãs, amigos e familiares preocupados depois de ter sido encontrada inconsciente dentro do próprio carro esta terça-feira, dia 2 de maio. Submetida a vários exames médicos, a socialite foi diagnosticada com um "bloqueio no coração", apurou o Fama ao Minuto junto de fonte próxima.

Cinha, de 66 anos, permanece internada mas encontra-se estável e a recuperar, tendo sido recomendado que permaneça em "repouso absoluto".

As filhas Isaurinha e Pimpinha continuam a acompanhar de perto o estado de saúde da mãe.

Importa lembrar que Cinha Jardim desmaiou enquanto conduzia. Conseguiu, no entanto, parar o carro sem embater em nenhuma outra viatura. Foi assistida por outros condutores antes da chegada da ambulância, que a transportou de seguida para o hospital.

