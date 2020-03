A conturbada relação de Margarida Corceiro e João Félix foi tema de conversa na Crónica Social do programa 'Você na TV', da TVI, desta segunda-feira. Em destaque estiveram as alegadas traições do jogador de futebol com uma médica espanhola, que levaram Cinha Jardim a recordar, ainda que em tom de brincadeira, a época em que também ela era vítima de boatos semelhantes aos que agora afetam a jovem Margarida.

Realçando o quanto é complicado lidar com traições e especulações sobre o tema, em particular numa idade tão jovem, a socialite começou por afirmar: "Eu bem sei porque eu tenho uma cabeça muito coroada".

Afirmação que levou Goucha a questionar do que estava Cinha a falar. "Até parece que não sabes com quem é que eu tive uma relação coroadissíma", respondeu.

"Por alguma razão eras a rainha da Figueira da Foz", brincou Goucha, deixando assim claro que Cinha se referia à relação com Pedro Santana Lopes - político português que esteve à frente da autarquia da Figueira da Foz entre 1998 e 2001.

