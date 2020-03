Não têm sido dias fáceis para Margarida Corceiro. Ao que tudo indica, a relação com João Félix atravessa um período conturbado, mas a atriz, de 17 anos, não deixou que os problemas a acompanhassem até à pista do 'Dança Com as Estrelas'.

Na gala passada sofreu um percalço enquanto dançava Paso Doble, momento que lhe deu força para ontem arrasar no estilo Quickstep.

Este domingo, a concorrente fez a melhor das três atuações que já apresentou e não podia ter sido mais elogiada pelo painel de jurados - composto por Alberto Fernandes, Cifrão e Jessica Athayde. Também a apresentadora, Rita Pereira, se mostrou fascinada com o momento.

