Este domingo, dia 1, estreou o novo programa de Ricardo Araújo Pereira na SIC - 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha' - e segundo Daniel Oliveira, em termos de audiência, não poderia ter corrido melhor.

Conforme se pode ver por uma publicação feita pelo diretor de programas da estação de televisão, o programa do humorista ficou em primeiro lugar, muito à frente do 'Dança com as Estrelas', que nem aparece referenciado.

"Líder absoluto de domingo! O Regresso em grande de Ricardo Araújo Pereira à SIC!", afirmou Daniel.

