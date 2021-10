Cindy Crawford é uma mãe muito orgulhosa! A supermodelo, de 55 anos, falou sobre a primeira experiência da filha, Kaia Gerber, como atriz, levando Cindy a admitir que nunca teria tentado o mesmo caminho quando tinha a idade da jovem.

"Estou orgulhosa dela porque acho que desta forma está mais confiante do que eu naquela idade", disse durante a presença no podcast de Ellen Pompeo, 'Tell Me with Ellen Pompeo'.

Assim que chegou a pandemia, com Kaia Gerber, de 20 anos, a ter menos trabalhos no mundo da moda, decidiu aprofundar o seu conhecimento pela arte de representar.

"Ela já não estava a viajar e a fazer trabalho como modelo porque não haviam sessões em lado nenhum. Começou a fazer testes e a ter aulas online de representação", disse. "Ela antes já tinha feito algumas coisas na área da representação", acrescentou ainda.

Como recorda a People, a jovem conseguiu o primeiro projeto na 10.ª temporada de 'American Horror Story', em março de 2021.

