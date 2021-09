Kaia Gerber e Jacob Elordi posaram pela primeira vez juntos numa passadeira vermelha. O casal, que mantém um relacionamento há mais de um ano, chamou a atenção na Academy Museum of Motion Pictures Opening Gala, em Los Angeles, no passado sábado, 25 de setembro.

Gerber, de 20 anos, e Elordi, de 24, surgiram bastante elegantes do evento. Gerber deslumbrou com um vestido em tons de champanhe de Celine com joas da Tiffany.

Veja as imagens deste novo casalinho na galeria.

Leia Também: Olivia Rodrigo deixou muito pouco à imaginação com este vestido