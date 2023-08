Este sábado, 19 de agosto, os D'ZRT deram um concerto no Estádio do Algarve, ocasião em que Cifrão, um dos membros da icónica banda formada na série 'Morangos com Açúcar', aproveitou para fazer uma revelação ao público: o nome da filha.

O músico fez uma videochamada com a companheira, Noua, de maneira a dedicar-lhe uma música.

Neste momento pediu desculpa por ter dito o nome da menina, de quem Noua está grávida, que ir-se-á chamar... Zaya.

"Cifrão anuncia o nome da sua filha com Noua. Vai chamar-se Zaya! Estamos muito felizes!", destacou a TVI numa publicação na TVI.

Leia Também: Um adeus... pela segunda vez. Rita Pereira despede-se de 'Morangos'