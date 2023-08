Rita Pereira já disse adeus à nova temporada de 'Morangos com Açúcar'. Conforme a atriz destacou nas redes sociais chegaram ao fim as gravações, momento que lhe trouxe uma certa nostalgia.

"E terminar (pela 2.ª vez) as filmagens de 'Morangos com Açúcar' com estes dois amores", notou na legenda de uma publicação na sua página de Instagram, na qual posa ao lado de Cifrão e de Paulo Vintém.

"Adoro-vos muito muito muito, para sempre", completou.

Na série, recorde-se, Rita Pereira dá vida à personagem de Soraia Rochinha, que fez parte da segunda temporada da trama juvenil da TVI.