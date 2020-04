Depois de ter reunido bailarinos e levado a dança a casa dos portugueses, com a iniciativa #EuDançoEmCasa, Cifrão anuncia mais um projeto.

Para comemorar o Dia Mundial da Dança, que se comemora no dia 29 de abril, o artista decidiu lançar o primeiro Festival de Dança Online Millennium bcp, de 27 abril a 3 de maio.

"O facto de estarmos a viver em isolamento social, não é impedimento para que dancemos e o mote deste festival é levar o que melhor se faz na dança, a casa de todos nós", lê-se na nota enviada às redações.

A mesma explica que este festival de sete dias vai dar aos internautas a possibilidade de assistirem aos "14 melhores espetáculos da Online Dance Company powered by Millennium bcp".

De segunda a domingo, às 10h e às 19h, o bailarino e coreógrafo irá divulgar um vídeo com uma performance de dança, no seu Instagram. Além disso, Cifrão vai apresentar ainda uma entrevista diária em direto, sempre às 16h, onde vai conversar com os protagonistas do vídeo publicado.

Veja a programação:

29 Abril - Dia Mundial da Dança

10h - Vídeo Dia Mundial da Dança;

16h - ODC TALK LIVE;

19h - In Between;

30 Abril

10h - There's no age for dancing;

16h - ODC TALK LIVE;

19h - Lost and found;

1 Maio

10h - Heart of Stone;

16h - ODC TALK LIVE;

19h - Rise;

2 Maio

10h - Ode a Amália Rodrigues;

16h - ODC TALK LIVE;

19h - Cromeleque;

3 Maio

15h- When the lights go out;

18h - ODC TALK LIVE;

21h - Performance Cifrão #eudançoemcasa.

Leia Também: Cifrão reúne bailarinos e levam dança a casa dos portugueses