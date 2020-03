Vítor Fonseca, mais conhecido por Cifrão, lançou no passado dia 21 de março um projeto que se destina às pessoas que se encontram neste momento em quarentena. Com a fase difícil que o mundo atravessa por causa da pandemia do novo coronavírus, o bailarino e coreógrafo decidiu dar momentos de boa disposição aos portugueses que estão em casa, em isolamento social, levando os mesmos a fazerem exercício físico, que também é importante nesta etapa.

#EuDançoEmCasa é o nome deste desafio em que Cifrão e alguns dos melhores bailarinos e coreógrafos portugueses colocam, de forma virtual, Portugal a mexer. Um projeto que irá terminar no dia 5 de abril.

De acordo com o comunicado enviado pela agência do artista, "até dia 5 de abril, todos os dias, das 17h às 19h, os portugueses poderão levantar-se do sofá e dançar como se ninguém estivesse a ver. São 15 dias, com mais de 30 aulas e 21 estilos diferentes".

A nota adianta ainda que neste primeiro fim de semana, mais de 28 mil pessoas assistiram às quatro aulas. A agenda e o alinhamento estão disponíveis na página de Instagram de Cifrão, assim como alguns dos melhores momentos de cada aula.

De referir que as aulas são transmitidas na página de Instagram de cada professor.

Leia Também: Rita Pereira em aula de Kizomba... de salto alto e com o filho ao colo