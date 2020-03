Rita Pereira está decidida a aproveitar da melhor forma o tempo de quarentena. Esta segunda-feira, dia 23, a atriz aceitou o desafio de fazer uma aula de kizomba online. Uma aula que, de facto, se tornou um verdadeiro desafio com Rita a participar de salto alto e com o filho Lonô no colo.

"Estou a dançar mal, estou toda tortinha por causa dos saltos, estou a carregar 12kgs de gente, mas estou feliz. Passei 1 horinha a aprender uma coreografia de Kizomba da Joana Machado no projecto #EuDançoEmCasa do Cifrão", explicou Rita na legenda do vídeo que mostra o seu empenho nesta aula.

Com estas imagens, a estrela da TVI tinha um objetivo bem definido: mostrar aos seus seguidores que é possível estar "alegre" fazendo atividades em casa. "E a mensagem que quero passar com isto é, felizmente vivemos numa era em que a oferta de entretenimento através das redes sociais é imensa portanto, aproveitem. Faz bem ao corpo, mas principalmente, à mente", rematou.

