Cifrão celebra pela primeira vez o Dia do Pai com a filha, Zaya, nos braços. Um dia especial que a companheira do artista, Noua, não deixou passar em branco.

"Acredito que estes dias existem para ajudar-nos a parar e agradecer o que temos. Hoje é o 1.º dia do pai do meu gatinho de olhos verdes e que delicioso é vê-lo com a nossa princesinha. As descobertas dos dois, do caminho que estão a fazer de mãos dadas… caramba é lindo de mais. Parabéns, meu amor, que sorte tem a nossa Zaya e, claro, também a Zoinha", começou por escrever Noua Wong, destacando também a amiga de quatro patas do casal.

Na mesma publicação, a artista dedicou também uma carinhosa mensagem ao pai. "No 2.º, deixo-vos um vídeo onde mostra o meu primeiro amor, o meu papaizinho. Como aprendi e aprendo contigo. Obrigada. Amo-te, amo-te, amo-te. Dá para perceber com quem aprendi a dançar, claro", disse.

De recordar que a bebé Zaya é a primeira filha do casal e nasceu em agosto do ano passado.

