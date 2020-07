Uma semana depois de as autoridades terem sido chamadas a sua casa devido a um alegado episódio de violência doméstica em que foi agredida pelo marido, Christina Ricci entrou oficialmente com o pedido de divórcio.

A notícia que dava conta do pedido de divórcio entre a atriz e o produtor James Heerdegen veio a saber-se depois de esta ter conseguido uma ordem de restrição contra o marido - no âmbito do episódio de violência doméstica acima referido.

Christina Ricci e James Heerdegen, recorde-se, conheceram-se em 2011, após trabalharem juntos na série 'Panam'. O agora ex-casal tem um filho em comum, Freddie, de cinco anos.

