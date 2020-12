O Natal de Christina Aguilera foi passado na presença do companheiro de longa data, Matthew Rutler, e dos dois filhos. Uma comemoração com as altas temperaturas, levando a família a desfrutar da piscina.

No Instagram, a cantora partilhou algumas imagens deste momento especial, que até contou com neve artificial, além dos look personalizados.

Imagens que não passaram despercebidas aos olhos de muitos fãs. Veja tudo na publicação abaixo:

Leia Também: Christina Aguilera: O look 'arrasador' para celebrar os 40 anos de vida