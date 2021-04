Chrissy Teigen revelou que recebeu o apoio de Meghan Markle num dos momentos mais difíceis da sua vida.

A modelo, de 35 anos, afirmou que esteve em contacto com a mulher do príncipe Harry no ano passado depois de ter perdido o filho Jack durante a gravidez, no ano passado.

"Ela tem sido tão generosa comigo desde que começámos a falar", disse Teigen em resposta a um fã após o 'Watch What Happens Live!'. "Ela escreveu-me sobre o bebé Jack... mas sim, ela é mesmo maravilhosa e generosa - tal como toda a gente diz", referiu.

"Por isso é que quando olhas para tudo ficas do género, 'meu Deus, o que há de errado com as pessoas que fizeram dela esta pessoa tão maliciosa e maluca?', quando ela é gentil com toda a gente", desabafou.

Recorde-se que Chrissy e Meghan conheceram-se no programa 'Deal or No Deal'.

