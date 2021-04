Chrissy Teigen surpreendeu os fãs no passado mês de março quando anunciou que ia deixar o Twitter para sempre. No entanto, decidiu voltar com a sua palavras atrás.

Na manhã desta sexta-feira, pouco mais de três semanas depois de se despedir dos seguidores na rede social, a modelo voltou a usar a plataforma.

"Acontece que é terrível ficar em silêncio, não desfrutar mais das gargalhadas aleatoriamente ao longo do dia e também perder dois mil amigos de uma vez", explicou, anunciando assim que está de volta ao Twitter. Veja a publicação na íntegra:

