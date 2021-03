Chrissy Teigen decidiu colocar um ponto final na sua 'relação' com o Twitter, depois de uma década a recorrer à rede social para manifestar as suas opiniões com humor, ironia, e, tantas vezes, com emoção e indignação.

A mulher de John Legend confessou que a experiência com a rede social se estava a tornar mais negativa do que positiva. Como está a ser noticiado pela imprensa internacional, foi com grande tristeza que a modelo anunciou a sua decisão e se despediu da comunidade de fãs, afirmando que "era hora de dizer adeus".

Após desativar a conta, os internautas revelaram-se incrédulos numa onda de reações que deixam claro que a falta da modelo se fará sentir.

