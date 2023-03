Chrissy Teigen destacou na sua página de Instagram algumas fotografias que mostram a filha mais velha, Luna, de seis anos, a cuidar dos irmãos mais novos - os pequenos Miles, de quatro anos, e Esti, que nasceu em janeiro.

"Disse à Luna para cuidar da casa enquanto eu estava fora, e ela cuidou mesmo", escreveu a mamã na legenda das fotografias que pode ver na galeria.

De recordar que as três crianças são fruto do casamento de Chrissy Teigen com John Legend.

