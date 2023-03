Chrissy Teigen e John Legend ficaram no centro das atenções depois de terem decidido levar um jogo para o jantar anual da Vanity Fair, na noite dos Óscares.

De acordo com fontes do Page Six, o casal compareceu no evento, que decorreu em Beverly Hills, com "um baralho de cartas UNO". E há imagens que comprovam tal informação.

De recordar que Chrissy Teigen, de 37 anos, e John Legend, de 44, estiveram nos Óscares depois de terem sido pais de novo em janeiro.