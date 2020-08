Chrissy Teigen e John Legend anunciaram na noite desta quinta-feira, dia 13 de agosto, uma grande novidade: o casal prepara-se para receber a chegada do terceiro filho em comum, que vem juntar-se a Luna e Miles.

O anúncio da gravidez foi feito no videoclipe da nova música do cantor - 'Wild'. No final do tema, o casal surge num cenário idílico de uma praia no México e a modelo acaricia a sua barriga de grávida.

Horas depois, Chrissy Teigen presenteou os seus seguidores do Twitter com um vídeo onde volta a mostrar, orgulhosa, a sua barriguinha.

Veja as imagens na galeria!

