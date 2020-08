A família de John Legend irá crescer. Chrissy Teigen, a sua mulher, está grávida pela terceira vez, conforme evidencia o E! News.

O anúncio foi feito no videoclipe da música - 'Wild' - onde no final a ex-modelo surge a segurar na barriga, num cenário idílico de uma praia no México.

Os dois já são pais de Luna e Miles.

Leia Também: Chrissy Teigen mostra John Legend durante o banho em vídeo

© Reprodução/YouTube