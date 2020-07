Chrissy Teigen surpreendeu os fãs com um novo vídeo cujo destaque vai todo para o marido. Isto porque John Legend aparece a tomar banho.

Sem o cantor se aperceber, Chrissy gravou-o no duche, mas com a mão à frente a câmara num ângulo que tapa o rabo do companheiro.

Um momento íntimo e único que pode ver na publicação abaixo.

